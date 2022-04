Manchester Cityn tähtiluotsi Pep Guardiola hehkuttaa huimaa Mestarien liiga -trilleriä – "Fantastinen ottelu"

– Tämä oli fantastinen ottelu molemmilta joukkueilta. Real Madrid on niin laadukas joukkue, että he pystyvät rankaisemaan meitä. Teimme paljon hyviä asioita. Ikävä kyllä päästimme maaleja.

– Haluan yrittää vakuuttaa pelaajani siitä, että me voitimme tämän pelin, ja että meidän täytyy mennä (Realin kotistadionille) Bernabeulle pelaamaan samalla tavalla kuin tänään, espanjalaisluotsi sanoi.

– Sillä ei ole väliä voitimmeko yhdellä vai neljällä maalilla, Bernabeulla täytyy pystyä parhaimpaansa tai muuten meillä ei ole mahdollisuuksia. Se on hyvä testi meille.

Heikko puolustuspeli harmitti Ancelottia

– Meidän täytyy puolustaa paremmin. Jos me puolustamme paremmin toisessa osassa, me voitamme. Jos emme, olemme ulkona.

– Me aloitimme ottelun erittäin huonosti, olimme liian pehmeitä ja päästimme maaleja. Sen jälkeen joukkue osoitti upeaa reagointikykyä, kuten se on viime aikoina osoittanut.

Real on kahdella edelliselläkin pudotuspelikierroksella yltänyt upeisiin kireihin ja pudottanut niiden avulla suurseurat Paris Saint-Germainin ja Chelsean. Molemmilla kerroilla avainasemassa on ollut ranskalaistähti Karim Benzema, joka loisti myös Manchesterin illassa tekemällä kaksi maalia.

– Emme koskaan antaneet periksi. Joskus täytyy vain kestää, ja me teimme niin. City on hieno joukkue, mutta me teimme kovasti töitä ja saimme kolme maalia, Benzema kommentoi.