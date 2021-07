Moni kunta ei valvo kohutun jätevesilain toimeenpanoa, vaikka tuhannet järjestelmät ovat retuperällä – "Resurssit eivät riitä"

Vaikutukset vesistöihin näkyvät pitkällä aikavälillä Valtioneuvoston ensimmäinen asetus haja-asetusalueiden jätevesien puhdistamisesta astui voimaan alun perin jo vuoden 2004 alusta. Pohjavesialueella tai alle sadan metrin päästä rannasta sijaitsevia kiinteistöjä koskeva siirtymäaika päättyi toissa vuonna lokakuun lopussa. Ympäristöministeriön luontoympäristöosaston neuvottelevan virkamiehen Ari Kankaan mukaan kaikkien vaiheiden jälkeen nykyiseen lopputulokseen pääseminen on iso asia. – Joskus vuoden 2010 tienoilla oli aika jyrkkää julkista keskustelua. Kankaan mukaan nyt näyttää siltä, että kompromissiratkaisu tyydyttää eri osapuolia. Ympäristöministeriössä vesien tilaa tarkastellaan vesienhoitokausittain. Tällä hetkellä valmistellaan vuonna 2022 alkavan kauden vesienhoitosuunnitelmaa, jonka lausuntokierros päättyi toukokuussa. Lausunnoissa sanotaan, että jätevesiasetuksessa määrättyjen vaatimusten toimeenpano toimii uusille rakennuksille, mutta vanhojen järjestelmien kunnostaminen on hidasta. Samoin lausutaan, että valvontaan ja neuvontaan tarvitaan resursseja. Kankaan mukaan haja-asutuksen aiheuttama kuormitus on yksi tekijä, joka vaikuttaa vesistöjen tilaan. Kuormituksen määrää arvioidessa mukana on myös maatalouden ja metsäojituksen aiheuttama kuormitus.Parhaiten jätevesikuormituksen väheneminen näkyy paikallisesti. – Kaikista konkreettisemmin kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyllä pystyy vaikuttamaan omaan lähiympäristöönsä, sanoo Kangas. Jätevesien käsittely voi vaikuttaa esimerkiksi oman tai naapurin kaivoveden laatuun. Laajemmat vaikutukset esimerkiksi vesistön tilaan ja rehevöitymiseen ovat hitaampia. Porin ympäristötarkastajan Johanna Koivukosken mukaan laki on muuttanut ainakin sen, että voimaantulovuoden 2004 jälkeen jätevesistä aiheutuneet valitukset loppuvat lähes tyystin. – En tiedä, ovatko ihmiset parantaneet järjestelmiä, vai eivätkö he kehtaa valittaa, jos omatkaan eivät ole kunnossa.