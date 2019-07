Välittäjät: "Paskalaki" on aiheuttanut suhteettoman suurta porua mökkikaupoilla – "Kunnon laiturin asentaminen voi maksaa enemmän kuin jätevesiremontti"

Kiinteistövälittäjien mielestä jätevesiasetus on aiheuttanut kokoaan suurempaa polemiikkia mökkikaupoilla. Ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien mökkien jätevedenkäsittely on laitettava kuntoon lokakuun loppuun mennessä. KIistelty asetus on nimetty kansankielellä myös "paskalaiksi."