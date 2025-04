Jasper Pääkkönen hovioikeudessa jatkuvasta kalsarikiistasta: "Ei mahdu oikeudentajuuni"

Näyttelijä Jasper Pääkkönen käy mainoskiistaa The Other Danish Guy -alusvaatebrändin kanssa.

Näyttelijä Jasper Pääkkösen kiistaa The Other Danish Guy -alusvaatebrändin kanssa puidaan 14. huhtikuuta Helsingin hovioikeudessa. Pääkkönen käy oikeustaistelua Lähde & CO Oy -yritystä vastaan, joka on kyseisen brändin takana.

Helsingin käräjäoikeus ratkaisi asian kesäkuussa 2023, jolloin Pääkkösen nostama vahingonkorvauskanne hylättiin perusteettomana. Pääkkönen kertoi MTV Uutisille hovioikeudessa, että hänen mielestään käräjäoikeus on tehnyt aivan väärän päätöksen.

– On kyse siitä, onko vastapuolella, eli tällä kalsarifirmalla, ollut oikeus käyttää nimeäni, kuvaani ja brändiäni heidän markkinoinnissaan. Sellaisesta ei koskaan olla sovittu mitään. Nähdäkseni käräjäoikeus on arvioinut näyttöä väärin, koska ei ole esitetty mitään näyttöä siitä, että tällaisesta oltaisiin sovittu. On täysin tiedossa oleva, alan yleinen käytäntö, että aina, kun tehdään markkinointiyhteistöitä tai mainoskampanjoita, niin niistä sovitaan, Pääkkönen kertoi ennen hovioikeuden istunnon alkamista.

Jasper Pääkkönen oli hovioikeudessa myös hymyileväisenä.

– Oikeudentajuuni ei mahdu se, että jos mistään tällaisesta ei ole sovittu, että tällainen yhtiö saisi käyttää kuvaani ja nimeäni mainoskampanjassaan ilman sopimusta, Pääkkönen jatkoi.

Pääkkönen oli The Other Danish Guy -kalsareiden brändilähettiläs vuodesta 2018 alkaen, mutta hänen mukaansa sopimus on pitänyt sisällään sosiaalisen median toimenpiteitä.

– Sen nojalla heidän suurin odotuksensa minulta on ollut se, että jollain tavalla edistäisin kyseisen yhtiön tunnettuutta globaalilla tasolla, eli auttaisin heitä kansainvälistymään. Sitä brändilähettilässopimusta tehtäessä totesin, etten voi tehdä tällaisia asioita. Tämä on aivan liikaa, en suostu tähän. Heidän lupauksensa minulle oli, että he eivät odota minulta mitään, eivät velvoita minua mihinkään, kaikesta sovitaan erikseen, jokainen asia käydään yksi kerrallaan läpi, eikä minun tarvitse tehdä mitään, mitä en itse halua, Pääkkönen kertoi.

Tämän lupauksen jälkeen Pääkkösen mukaan yritys teki valtakunnallisen netti-, tv- ja radiomainoskampanjan, josta hän ei saanut mitään korvausta, koska tällaisesta ei oltu sovittu.

Pääkkönen vaati aiemmin käräjäoikeudessa yritykseltä 300 000 euron vahingonkorvauksia perusteettoman edun palautuksena.

Kun Pääkkönen hävisi asian Helsingin käräjäoikeudessa, hänen maksettavakseen tuli runsaat 100 000 euroa oikeudenkäynti- ja muita kuluja.

Hän on ostanut aikoinaan kyseisestä yrityksestä 2,5 prosentin osakkuuden.