Jasper Pääkkönen voitti kalsaririidan – alusvaatebrändi joutuu maksamaan satojen tuhansien korvaukset

Jasper Pääkkösen henkilöbrändiä käytettiin luvatta hyväksi mainonnassa.

Helsingin hovioikeus on määrännyt Lähde & Co -vaateyrityksen maksamaan 300 000 euron korvaukset näyttelijä Jasper Pääkköselle. Yritys on tunnettu The Other Danish Guy -alusvaatemerkistään.

Hovioikeuden mukaan yritys oli käyttänyt Pääkkösen nimeä, kuvaa ja ääntä luvatta mainoskampanjassaan, jossa mainostettiin alushousuja.

Aiemmin käräjäoikeus hylkäsi Pääkkösen kanteen. Hovioikeuden mukaan asiassa jäi kuitenkin näyttämättä, että Pääkkönen olisi antanut suostumuksensa mainoskampanjalle.