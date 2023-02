Jasmin Hamid muisteli opiskeluaikojaan Teatterikorkeakoulussa: "Samalla kasvettiin aikuisiksi"

View this post on Instagram

– On vaikea selittää lyhyesti, millaista Teatterikoulussa opiskelu on, mutta sanotaan nyt vaikka, että se on intensiivistä, kokonaisvaltaista ja välillä raastavaa. Kurssillamme oli 16 opiskelijaa ja tanssittiin, näyteltiin, laulettiin, heittäydyttiin ja ahdistuttiin yhdessä viiden vuoden ajan kahdeksan tuntia päivässä. Ja samalla kasvettiin aikuisiksi. Oli niin ihanaa nähdä näitä tyyppejä, joiden kanssa on kokenut niin paljon, Hamid muisteli.