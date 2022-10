Salkkarit-tähti Tiia Elg hempeässä yhteiskuvassa miehensä kanssa – parin lapset ottivat hauskan selfien

Viime viikonloppuna Elg pääsi viettämään laatuaikaa perheensä kanssa ja hän suuntasikin miehensä Alexey Smolyaninovin ja lasten Zina Isabellan ja Neon kanssa ulkoilemaan. Perhe kävi myös brunssilla ja kiertelemässä second hand -myymälöitä.

– Syksyn viikonloput ovat olleet täynnä tanssia tähän viikonloppuun asti. Vaikka olisi ollut huikeaa jatkaa TTK-tanssitaivalta, vapautunut aika on myös huikeaa. Tiedän ainakin kolme tyyppiä, jotka eivät ole pahoillaan vapaista viikonlopuista, Elg kirjoittaa.

View this post on Instagram

– Katselen parhaillani, kun minit touhuu olkkarissa. Vuoroin leikkii – vuoroin taistelee. Nyt on leikinaika. Eilen Neo ja Zina taisteli pienestä muovipallosta. (En tiedä, mistä ko pallo on edes tullut meille. Näyttää ihan pallomeripallolta.) no joo. Meiltähän löytyy toki muitakin leluja, mutta tää palloa muistuttava muovinpala oli ainut, mikä kelpasi. Kun pallo unohdettiin, leikittiin piilosta, muumitalolla ja barbeilla. Rauha palautui torppaan, Elg kirjoittaa.