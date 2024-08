Jasmin Hamid teki marjanpoiminnasta hulvattoman flirttivideon: "Kuivaa design-vattua on pakkasessa 13 litraa"

View this post on Instagram

– Mökillämme on ollut niin älytön vadelmasato, että mustikanpoiminta on jäänyt totaaliseen paitsioon. Missään nimessä en arvota ihmistä poimimansa marjamäärän perusteella, mutta paukuttelen nyt henkseleitä sen verran, että kuivaa design-vattua on pakkasessa 13 litraa ja märät hillomarjat päälle. Voipi olla, että menee viimeiset lomapäivät mustikkametsässä. Eihän sitä muuten kehtaa täällä mökkiseuduilla enää naamaansa näyttää, Hamid jatkaa.