Jasmiina kertoi BB-talossa festariheilastaan – eräs tv-katsoja tunnisti miehen poikaystäväkseen ja lähestyi BB-voittajaa viestillä: "Tällainenkin nilkki jäi kiinni"

Jasmiina asuu tällä hetkellä Jyväskylässä, mutta hän on miettinyt muuttoa pääkaupunkiseudulle.

– Uskon, että se on välttämätöntä. Aika monet työprojektit pyörivät pääkaupunkiseudulla, toki somejuttuja voi tehdä Jyväskylästä käsin.

Jasmiina asteli sinkkuna taloon ja sieltä ulos. Talossa ollessaan hänellä oli pieni romanssi Akin kanssa, ja tutustuminen on jatkunut ohjelman jälkeen.

– Kerkesin pyörähtämään Tinderissä ja matcheja tuli, mutta jos keskustelu alkaa sillä, että olit suosikkini BB-talossa, niin siitä ei voi suurempaa romanssia syntyä. Ihmisillä on tapana myös keräillä BB-asukkaita Tinder-pareiksi. Aika nopeasti piilotin sovelluksen, Jasmiina naureskelee.

Jasmiinalla on ollut omien sanojensa mukaan jos jonkinmoisia suhteita, eikä aina ole ollut helppoa.

– Aina on ollut joku ongelma, puolin ja toisin. En sano, että olisin virheetön, osaan olla hankalakin. Koen, että nykypäivänä on vaikea löytää sellaista miestä, joka haluaa sitoutua. Itsellä on mennyt usko hyviin miehiin.