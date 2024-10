The Summit -seikkailusarja saapuu Suomeen!

The Summit -formaatti on tehty alun perin Australiassa, missä siitä on nähty jo kaksi kautta. Keväällä 2025 seikkailureality nähdään myös Suomessa MTV-kanavilla.

The Summit Suomi -seikkailurealityssa 14 toisilleen tuntematonta suomalaista lähtee yhdessä 15 päivän rankalle vaellukselle kohti norjalaisen Stetinden-vuoren huippua. Osallistujista jokaisella on mukanaan osuus 150 000 euron voittopotista, ja summa, jonka he saavat lopulta vietyä vuoren huipulle annetun aikarajan sisällä, on heidän.

Luovuttaneiden osallistujien rahat menetetään. Lisäksi jokaisessa äänestyksessä on mahdollisuus napata jonkun toisen osuus voittopotista.

Matkalla vuorenhuipulle osallistujat kohtaavat haastavan maaston ja niin fyysinen kuin henkinen kunto on koetuksella. Pelkkä kova kunto tai erätaidot eivät riitä, vaan täytyy olla myös sosiaalisia taitoja ja ryhmähenkeä.

Mukaan mahtuu arvaamattomia tiputuksia, yllättäviä tehtäviä ja kestävyyttä vaativia olosuhteita. Lisäksi Vuorenvartija saapuu aina silloin tällöin hämmentämään tilannetta ja heittämään omia kapuloitaan rattaisiin.

Australian The Summitin juontajana on toiminut Hollywood-näyttelijä Jai Courtney. MTV:n The Summit Suomen juontaja paljastetaan pian.

Syyskuussa The Summit -ohjelmasta nähtiin ensi-ilta myös Yhdysvalloissa, missä avausjakso nousi Big Brotheria ja Amazing Racea suuremmaksi. Vuosina 2024–2025 ohjelmasta tekevät omat versionsa myös muun muassa Norja ja Hollanti.