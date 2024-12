Jasmiina Yildiz lopettaa Nikotellen-podcastissa Niko Saarisen juontoparina.

Vuoden 2021 Big Brother -ohjelman voittaja Jasmiina Yildiz lopettaa PodMen suositussa Nikotellen-podcastissa. Yildiz on ollut Niko Saarisen juontoparina vuodesta 2023 asti.

Kaksikko kertoi uutiset tuoreimmassa podcastinsa jaksossa.

– Meidän yhteinen tarina tulee päätökseen. Siihen on varmaan monia syitä. Päällimmäisenä kuitenkin se, että sinulla on ollut erikoinen vuosi. Se näyttää siltä, että sinulla saattaa tulla erikoisia aikoja lisää, Saarinen kuvaili jaksossa.

– Joo, se näyttää siltä. Ollut rakas vuosi. Tulee vaikeita juttuja lisää, Ylidiz jatkoi itkuisena.

Yilidiz sai alkuvuodesta tietää sairastavansa kohdunkaulansyöpää. Yildizin syöpähoidot alkoivat huhtikuun alussa. Hän oli poissa podcastista alkuvuodesta ja palasi takaisin juontopariksi kesällä.

Viihdepodcastissa oleminen ei tällä hetkellä sovi hänen elämäntilanteeseensa. Ylidiz kertoi jatkavansa podcastaamista PodMella, mutta sisältö tulee olemaan erilaista.

– Ehkä se on kaiken tämän harmauden keskellä piristänyt. Saat oman jutun ja jaat siellä, mitä ikinä haluat jakaa, tai et halua jakaa. Meidän kuuntelijat, ketkä on rakastunut sinua, rakastanut meitä yhdessä, pääsevät kuuntelemaan, miten matkasi jatkuu, Saarinen sanoi Nikotellen podcastissa.

Lähde: Nikotellen-podcast