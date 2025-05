Jäsenet kertovat syyt perussuomalaisten romahdukseen, piikki kokoomukselle: "Meidän politiikkaa vääristellään"

Perussuomalaisten puoluevaltuuston jäsenet arvioivat MTV Uutisille mahdollisia syitä puolueen kannatuksen laskuun.

Perussuomalaisten puoluevaltuusto kokoontuu tänään Helsingissä Pikkuparlamentissa. Puoluevaltuuston eli maakuntien puolueaktiivien kokouksessa odotetaan puitavan sitä, mitkä syyt ovat johtaneet puolueen kannatuksen laskuun.

MTV Uutiset haastatteli puoluevaltuuston jäseniä tänään Helsingin Pikkuparlamentissa.

Pietarsaaren perussuomalaisten puheenjohtaja Jorma Malinen kommentoi hallituksen puoliväliriihen päätöksiä.

– Kyllä ne menevät ihan hallitusohjelman mukaan. Meidän politiikkaa vääristellään monella tapaa, mutta nämä ovat ihan hallitusohjelman mukaisia juttuja, Malinen sanoo.

Hallitus on saanut kritiikkiä veronkevennyksistä suurituloisille. Malinen huomauttaa, että veronkevennyksiä tehtiin myös keskituloisille.

– Meidän suosio on romahtanut hyvin monen asian takia. Tämä on minun mielestäni hyvin pieni asia loppujen lopuksi, koska ihmiset, jotka ovat maksaneet marginaaliveroa 58 prosenttia, joka on aika paljon ja nyt se on pudonnut 52 prosenttiin. Minun mielestäni se on ihan oikein, Malinen sanoo.

Mainehaittoja edustajien yksityiselämästä

Malinen näkee, että suosion laskun syynä on päätösten sijaan mainehaitat, jotka ovat tulleet kansanedustajien yksityiselämästä.

– Kyllä tässä on sössitty monia asioita henkilöiden yksityiselämässä. On ollut ampumista, kaiken maailman lentokoneesta poistoja ja saksikuvia, jotka ovat olleet aivan turhia, Malinen luettelee.

Malinen sanoo STT:lle, että puoluetoimijana mieliala on ollut vuosien mittaan usein negatiivinen, kun puolueen ympärillä on ollut ikäviä tapahtumia.

– Porukat on sössineet ihan suoraan sanoen, että negatiivinen varjo on meidän päällä koko ajan. Särmää pitää löytyä paremmin, Malinen sanoi.

Särmää Malinen sanoo löytyvän esimerkiksi kansanedustaja Teemu Keskisarjasta, joka on ilmoittanut hakevansa kesäkuun puoluekokouksessa puolueen varapuheenjohtajan paikkaa.

– Se on minusta tervetullut uutinen. Hän on ihan erilainen tyyppi kuin kukaan muu ja uskon, että voi olla tosi hyvä.

Turun perussuomalaisten edustaja Pirjo Lampi kertoo, että hallitus joutui tekemään puoliväliriihessä vaikeita päätöksiä.

– En ihan kaikista asioista ole samaa mieltä, mutta hallituksen ulkopuolelta on tietysti aina kovin helppo kritisoida. Joitain asioita puolueemme olisi voinut tehdä toisinkin. Linja on ollut aika kova. Minäkin olen ollut aika kauan politiikassa ja liittynyt puolueeseen vuonna 2010, joten on aika pitkä näkökulma siitä, miten olemme menneet eteenpäin.

Lampi kertoo ymmärtävänsä, että leikkaukset tuntuvat ihmisten arjessa.

– Kyllä se tuntuu siinä tavallisessa pienessä ihmisessä. Kyllä minä ymmärrän myös sen, että taloudesta on pidettävä huolta.

Leikkausten ja veronkevennysten uskotaan vaikuttaneen suosion laskuun

Lampi kertoo olleensa kiireinen, eikä ole ehtinyt tutustua vielä veronkevennyksiin.

– Tässä on ollut nyt niin kiirettä tässä politiikan maailmassa, että olen ollut aika paljon sometiedon varassa. Haluan aina kuunnella asiat päättäjiltä ja siihen minulla ei ole ollut vielä tilaisuutta.

Lampi uskoo leikkauspäätösten ja veronkevennysten vaikuttavan puolueen suosioon.

– Kyllä jokainen puolue näiden vaalien jälkeen joutuu varmaan pohtimaan omaa poliittista sanomaa, että jos se ei ole tavoittanut kansalaisia, niin missä on syy. Niin meidän puolueen kuin varmaan joidenkin muidenkin on syytä miettiä. Ja tietysti aina täytyy muistaa se, että oppositiosta on helppo rätkyttää, Lampi sanoo.

Kaiken takana on kokoomus

Puoluevaltuutettujen mukaan hallituksen toimet eivät osu kokoomuksen kannatukseen, koska leikkaukset menevät valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) piikkiin.

– Eduskuntavaalien jälkeen meidän tehtävä oli ottaa finanssiministerin rooli, ja se nyt sattui epäkiitolliseen aikaan, Malinen jatkaa STT:lle.

Samoilla linjoilla on puoluevaltuutettu ja puolueen Lapin piirin piirisihteeri Juhana Kelloniemi Kemijärveltä.

– Kokoomuslaiset osaavat vanhana isona puolueena väistellä aika hyvin ne vastuut, että kaikki on jotenkin helposti perussuomalaisten tekemiä päätöksiä, vaikka he ovat kuitenkin pääministeripuolue, Kelloniemi sanoo.

Sallalaisen puoluevaltuutetun Pasi Kortesuon mukaan hallituksen puoliväliriihessä päätetyt palkansaajien veronkevennykset osuvat pienituloisille ja suurituloisille, mutta eivät 80 000–90 000 euroa vuodessa tienaaville.

– Ne meidän äänestäjät, jotka ehkä ovat hyvätuloisia, mutta eivät kauhean erinomaisen hyvätuloisia, niin kuinka ollakaan, heitä potkitaan päähän, eikä kokoomuksen yli 100 000 tienaavia, Kortesuo sanoo.

Myös riihessä päätetyn yhteisöveron kevennyksen hän laittaa kokoomuksen piikkiin.

– Vuonna 2013, kun tehtiin sama juttu, me huudettiin pää punaisena, että ei kannata. Dynaamiset vaikutukset on sitä sun tätä, Kortesuo sanoo.

Kortesuolta ei löydy ymmärrystä nykyiselle veropolitiikalle.

– Miksi työn verotus on korkeammalla kuin pelimerkkien eli jälkimarkkinoilla käytävien osakkeiden? Se ei mene mulle jakeluun.

Kortesuon mukaan ongelma on se, että hallituksen sisältä ei "herrasmiessopimuksen" vuoksi voida avata, mikä puolue on minkäkin päätöksen takana.