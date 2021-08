Kokoomuksen Orpo hoputtaa hallitusta koronatoimissa: ”Tulisivat nyt sieltä lomalta ja istuisivat alas”

– Tulisivat nyt sieltä lomalta ja istuisivat alas, koska tämä tilanne on taas heikkenemässä, Orpo sanoo STT:lle.

Hän ihmettelee sitä, ettei hallituksen aikeista ole mitään tietoa, vaan ainoastaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen on kertonut mediassa hallituksen kokoontuvan torstaina pohtimaan jotain koronaan liittyvää.

Orpon mielestä hallituksen ote koronan hoidosta on lipsunut pitkin alkuvuotta.

"Jälkikäteen tajuan olleeni väsynyt"

– Olen nuorena urheillut paljon, kuntoillut aina, ja minulla on suhteellisen hyvät elämäntavat. Ei tullut mieleenkään, että minulle voisi käydä näin.

– Se ei välttämättä ole järkevää. Se on kuluttavaa ja vie huomion pois isoista kysymyksistä. Haluan keskittyä isoihin kysymyksiin, jotka ovat ratkaisevia suomalaisten hyvinvoinnin kannalta, ja johtaa puoluetta kohti seuraavia vaaleja, Orpo sanoo.

Maakuntavaalien ehdokkaista "aiheellista keskustelua"

Muun muassa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on katsonut, että puoluejohtajien ja ministereiden ei pitäisi asettua ehdolle vaan maakuntavaalit pitäisi käydä sellaisten ehdokkaiden välillä, jotka pystyvät paneutumaan tehtäväänsä.

– Minusta se on aiheellinen keskustelu. Me kokoomuksessa jo vastustimme sitä ylimääräistä hallinnon tasoa – meillä on niin monta hallinnon tasoa, että onko sitten järkevää, että samat päättäjät ovat joka paikassa, Orpo kysyy.