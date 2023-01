Tämä aseapu Ukrainaan on jäänyt huomiotta – ex-komentajakin hämmästyi, kun laivastoon suunniteltu "varpunen" sovitettiin venäläiseen telavehkeeseen

Tähän päätöksen rynnäkköpanssarivaununuista on tehnyt Yhdysvallat ja Saksa. Britannian on puolestaan raportoitu harkitsevan taistelupanssarivaunujen toimittamista Ukrainaan. Lisäksi Ranska on päättänyt lähettää panssaroituja ajoneuvoja.

Esimerkiksi puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, nykyinen ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Pekka Toveri on sanonut, että panssarivaunujen lähettäminen on askel oikeaan suuntaan, mutta hänen mukaansa vaunuja pitäisi antaa suunnitellummin.

"Ei herättänyt huomiota"

The Warzone -sivuston mukaan RIM-7 on kehitetty suoraan AIM-7E Sparrow ilmaohjuksesta ja on sovellettu laivaston käyttöön. Sinällään onkin erikoista, että laivaston käyttöön suunnitellut ohjukset on onnistuttu istuttamaan maalla käytettäviin ja telalla kulkeviin venäläisvalmisteisiin Buk-ilmatorjuntajärjestelmiin.