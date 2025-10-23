Turun Palloseura kurmootti KTP:tä Veikkausliiga-karsintojen ensimmäisessä osaottelussa peräti 3–0.
Matsi eteni pitkään maalittomana, mutta KTP:n menoa alkoi hiekoittaa Felipe Aspegrenin ulosajo 58. minuutilla toisesta keltaisesta kortista.
TPS:n Albijon Muzaci viimeisteli avausrysän KTP-vahti Oscar Linnerin torjumasta maalinedustan irtopallosta 78. minuutilla ja Onni Helén latoi lisää löylyä iskemällä kaksi häkkiä varsinaisen peliajan viime minuuteilla.
Ensimmäisen kaapeistaan Helén tälläsi kulmapotkun jälkitilanteesta, toisen hän puski nopeasta hyökkäyksestä Miika Kauppilan matalasta keskityksestä.
TPS on nyt lähellä pudottaa sen tavoin perinteikkään KTP:n Veikkausliigasta. Toinen osaottelu käydään sunnuntaina Kotkassa.
TPS sijoittui Ykkösliigassa toiseksi ja sitä pidettiin yleisesti altavastaajana karsintoihin. Ykkösliigan voittanut FC Lahti nousi pääsarjaan suoraan, Valkeakosken Haka puolestaan putosi Veikkausliigasta sarjaporrasta alemmas.