Turun Palloseura antoi KTP:lle kunnon selkäsaunan ja nappasi 3–0-voiton miesten jalkapallon liigakarsinnan avausottelussa Turun Kupittaalla. TPS hyödynsi hienosti toisella puoliajalla miesylivoimansa, kun KTP:n Felipe Aspegren ajettiin kentältä kahden varoituksen jälkeen.

Ykkösliigan runkosarjassakin maaliseppona häärinyt Albijon Muzaci vei kotijoukkueen johtoon 79. minuutilla. Pari minuuttia myöhemmin Onni Helén onnistui lisäämään TPS:n johtoa ja sinetöi heti perään loppuluvut upealla puskulla.

– Lähdimme altavastaajina, mutta pelaajat näyttivät kovan luonteensa ja hoitivat hienosti homman kotiin, iloitsi TPS:n päävalmentaja Ivan Pinol.

KTP on viime vuodet seilannut liigan ja Ykkösliigan väliä vuorovuosin. Vuonna 2020 KTP nousi pääsarjaan voittamalla juuri TPS:n liigakarsinnassa, ja vuosina 2022 ja 2024 joukkue nousi suoraan Ykkösliigan voittajana. TPS on puolestaan majaillut Ykkösliigassa jo viisi viime kautta.

KTP:n päävalmentaja Ossi Virta ei heittänyt kirvestä kaivoon katkeran tappion jälkeen.

– Vaikea tilanne toiseen otteluun, mutta minulla on vakaa luotto joukkueeseen. Olemme ennenkin onnistuneet mainiosti, kun meidät on ajettu selkä seinää vasten, Virta totesi.

Liigakarsinnan toinen ottelu pelataan ensi sunnuntaina Kotkassa. Liiganousun ratkaisee kahden ottelun yhteistulos.