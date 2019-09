Jarkko Sipilän Kommentti: Hallitus haluaa lisätä ulkomaalaisasioiden salassapitoa

Kyse on maahanmuuttohallinnon uudesta henkilötietolaista, joka korvaisi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain. Hallituksen eduskunnalle antaman lakiesityspaketin yhtenä osana ulkomaalaisasioiden salassapito laajenisi koskemaan selvästi suurempaa joukkoa kuin nyt.

Julkisuuslakiin ehdotetaan vielä erityistä salauspykälää, jonka mukaan Suomessa oleskelevaa ulkomaalaista koskevat asiakirjat voitaisiin julistaa salaisiksi, jos on perusteltu syy epäillä, että tiedon antaminen niistä vaarantaa asianosaisen tai hänen läheisensä turvallisuuden.

Suomalaisia koskevaa vastaavaa erityispykälää ei ole. Suomalaisia – kuten tietysti myös ulkomaalaisia – on suojattu muun muassa sillä, että salaiset puhelinnumerot ja osoitteet on pidettävä salassa, jos siihen on perusteltu syy.