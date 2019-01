Kommentti: Poliisin rekistereistä ehdotettua lakia sietääkin sättiä – Tietoa valtavasti keräävä superrekisteri on jo liikaa

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa kuulostaa varsin luotaantyöntävältä, mutta tosiasiassa poliisihallituksessa sitä pidetään huomattavasti tärkeämpänä kuin mitä esimerkiksi tiedustelulaki on.

Viime vuosikymmenten kehitys on ollut selkeä: viranomaiset haluavat kerätä kansalaisista mahdollisimman paljon tietoa sekä myös yhdistellä tietojaan.

Toisinaan se on hyvä asia. Välillä yksityiselämän suojan merkitys tuntuu viranomaisilta kuitenkin unohtuneen. Yksityiselämän suojan lähtökohtana on, että yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselämäänsä.