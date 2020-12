Jarkko Sipilän joulunovelli: Jouluyö, juhlayö

– No jaa, Suhonen totesi. – Eteisessä oli sen jengiliivit ja nahkatakin taskussa oli lompakko ja vapautumistodistus. Yhtä rumahan se on ajokortin kuvassa kuin tuossa…

– Mitä nyt? Jake ihmetteli. – Saatana. Nyt on keskiyö jouluaattona. Me lauletaan tuolla vaimojen ja lasten kanssa joululauluja.

– Ovessa oli takalukko päällä. Sen takia se ei mennyt kiinni. On ehkä yrittänyt, mutta eihän sitä saa lukkoon, jos on vähänkin paniikki päällä. Se lukko on sellainen vanha saksalainen, että jos sisältä vääntää evästä toiseen suuntaan ja samalla painaa sisäpuolen kahvaa, niin takalukitus napsahtaa päälle. Kokemattomalle se on itse asiassa aika helppo juttu. Sen takia tekijä ei saanut ovea kiinni.