Jarkko Immonen ilmoitti tulevaisuudestaan – "Jatkopäätös oli helppo"

– Minut on otettu hyvin vastaan, ja organisaatioon oli helppo ja mukava tulla. Kun pelaaminenkin on tuntunut mukavalta, jatkopäätös oli helppo. Meillä on Mikkelissä nyt hyvä meininki päällä. Voittoja on tullut ja väkeä on ollut peleissä paljon, joten tekeminen on menossa hyvään suuntaan. Kun pelaaminen on kivaa, niin mikäs tässä on jatkaessa, Immonen sanoi.