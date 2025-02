HIFK:lle tärkeä sopimus

Kanadalaishyökkääjä Vincent Marleau jatkaa HIFK:n riveissä.

SM-liigaseura IFK kertoi asiasta perjantain JYP-kotiottelun yhteydessä. Marleaun, 25, uusi sopimus kattaa kevääseen 2026 asti.

– Vincent on kasvanut ja kehittynyt pelaajana. Hän on todella tärkeä palanen meille. Hän on pystynyt käyttämään erittäin hyvää laukaustaan hyödykseen ja löytänyt lisää tehoja tälle kaudelle. Lisäksi hän on sopeutunut erinomaisesti joukkueeseen ja hän on pidetty pelaaja kopissa. Tuntuu, että herra on aina hyvällä tuulella, mikä tarttuu koko ryhmään, HIFK:n urheilujohtaja Janne Pesonen kommentoi Marleaun jatkosopimusta seuran verkkosivuilla.

Ennen perjantain kierrosta Marleau oli nakuttanut 45 runkosarjaottelussa tehot 18+18=36. Hän on ollut IFK:n kantavia voimia tällä kaudella.

HIFK tiedotti samalla, että hyökkääjä Jesse Seppälä on tehnyt seuran kanssa kaksivuotisen jatkosopimuksen.

– ”Sepi” on rakentanut pelaajauraansa pitkäjänteisesti meillä ja mennyt koko ajan eteenpäin. Hän on tärkeä pelaaja ja on omalla tekemisellään osoittanut sitoutumisensa joukkueen arvoihin. On hienoa, että saimme hänet kiinnitettyä kahdeksi lisävuodeksi meille ja uskomme, että hänen kehityksensä jatkuu, vaikka hänellä onkin nyt loukkaantuminen allaan, seuran urheilujohtaja Pesonen toteaa.

Seppälä on ollut loukkaantuneena joulukuun puolivälistä lähtien. Seppälä, 23, on pelannut tällä kaudella 31 ottelua tehoilla 4+2=6.