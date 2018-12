Järjestöt Puolan ilmastokokouksesta: Sovun sisältö ei vastaa kriisiviestiä

Maat seuraavat päästöjään ja raportoivat niistä jatkossa yhteisin säännöin ja kertovat päästösitoumuksistaan. Joustoja kehittyvillä mailla on lähinnä raportointiviiveen ja yksityiskohtaisuuden suhteen.

– Säännöt ovat vahvat, kaikille yhteiset ja selkeät. Ne mahdollistavat Pariisin sopimuksen täyden toimeenpanon. Tämä oli Suomen ja EU:n keskeinen tavoite. Pariisin sopimuksen ytimessä on kehittyneiden ja kehittyvien maiden jyrkän kahtiajaon purkaminen, mikä on nyt konkretisoitu kirjaimiksi. Ilmastotoimet koskevat kaikkia", asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Järjestöt: "Päästövähennysten polulle siirryttävä heti"

Järjestöjen mukaan jyrkkien päästövähennysten polulle on siirryttävä heti, jotta vältytään peruuttamattomilta vahingoilta.

– Pariisin ilmastosopimus olisi ansainnut uskottavammat säännöt. Sopu mahdollistaa riittävät ilmastotoimet, mutta ei juuri vauhdita niitä. Nyt on mahdollista vertailla eri maiden ilmastositoumuksia ja arvioida niiden riittävyyttä. Katowicen viesti on, että maailma tarvitsee oikeudenmukaisen ilmastokäänteen toteuttavia esikuvia, joiden esimerkkiä seuraamalla ilmastokriisin torjumisessa onnistutaan, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun.

– Suomella on ensi vuonna näytön paikka. Meidän on saatava omat päästömme nieluja pienemmiksi vuoteen 2030 mennessä, jotta pääsemme 1,5 asteen polulle. Puolueiden on vastattava planeettamme hätätilaan ensi kevään ilmastovaaleissa ja odotukset pääministeri Sipilän pyöreälle pöydälle ovat myös korkealla, Aho sanoo.