Suomalaisyritysten ilmastoratkaisujen kysyntä voi kasvaa: "Kivihiili, öljy ja kaasu ovat mennyttä aikaa"

– Tähänastinen päästövähennysvauhti on kaukana Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteesta, mutta Dubaista saatu sopu antaa edellytyksiä lähteä kirimään sitä kohden, Heinonen sanoo tiedotteessa.

– Elinkeinoelämälle valtioiden neuvottelutulos antaa vahvan signaalin siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on ympäri maailmaa tulossa päätökseensä ja että puhtaisiin ratkaisuihin kannattaa investoida.

Heinonen toteaa, että ratkaisevaa on nyt se, kuinka ilmastosopu saadaan käännettyä eri maissa konkreettisiksi toimenpiteiksi. Heinosen mukaan tähtäimessä tulee yhä olla Pariisin sopimuksen mukainen tavoitetaso ilmastopäätöksissä.

Heinonen arvioi, että merkittävä edistysaskel on myös kokouksen alkupäivinä linjattu sopu ilmastotuhoja koskevasta rahastosta. Sitä vastoin vapaaehtoisten hiilensidontamarkkinoiden osalta kokous päätyi epäonnistumiseen, koska sopua markkinamekanismeista ei saavutettu lainkaan.

"Päätös oli selvä viesti"

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Teppo Säkkinen puolestaan arvioi, että päätös on selvä viesti yrityksille ja rahoitusmarkkinoille siitä, että suunta on puhtaaseen energiaan. Keskuskauppakamarin mukaan suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa kokouksen päätösten toteuttamiseen.