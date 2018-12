YK:n ilmastokokouksessa yritetään sopia Pariisin sopimuksen toimeenpanosta – uusia päästövähennyslupauksia ei odoteta

Puolan hiilipääkaupunki Katowice on valmiina isännöimään YK:n ilmastokokousta. Puolan Katowiceen kokoontuu 20 000 ilmastoneuvottelijaa ja muuta kokousedustajaa 190 maasta. Kokouksen tärkein tavoite on saada valmiiksi Pariisin sopimuksen sääntökirja.

– Meillä on nyt kolme vuotta ollut Pariisin sopimus, mutta ei sääntöjä. Nyt tarvitaan säännöt sille, miten maiden päästövähennystoimia ja tavoitteita seurataan ja miten niistä raportoidaan, sanoo Suomen pääneuvottelija Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä.

Puola on edelleen energiantuotannossaan hyvin riippuvainen hiilestä.

1,5 asteen tavoite vaatii lisää päästövähennyksiä

– Se raportti tulee olemaan tärkeässä roolissa Katowicen ilmastokokouksessa. Se on osa tällaista Talanoa-vuoropuhelua, jossa nimenomaan katsotaan, mihin nykyiset päästövähennyssitoumukset riittävät, huomauttaa Honkatukia.

Käytännön toimet ratkaisevat, eivät neuvottelut

– Ehkä siinä mielessä odotetaan liikaa, jos odotetaan, että ilmastoneuvottelut ratkaisevat päästöjen vähentämistä koskevan ongelman. Kyllä se on se käytännön toimeenpano ja käytännön ilmastotoimet, jotka viime kädessä osoittavat sen, miten edetään kohti kahden tai 1,5 asteen tavoitetta. Neuvotteluilla sitä ei ratkaista vaan käytännön toimilla. Viime kädessä se on maiden päättäjien käsissä, miten kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa tehdään ja millaisia ilmastotoimia toteutetaan, toteaa Honkatukia.

Kansalaisjärjestöjen mielenosoituksia on odotettavissa myös Katowicen ilmastokokouksen aikana.

Päästövähennyslupauksia korotetaan vasta ensi vuonna

– Ensi vuoden syyskuussa 2019, kun YK:n pääsihteerillä on ilmastohuippukokous, niin se voisi esimerkiksi olla hyvä ajankohta, jolloin näitä päästövähennyssitoumuksia korotetaan. Korotuksia voi tehdä myös ensi vuoden marraskuussa seuraavassa ilmastokokouksessa. Joka tapauksessa Pariisin sopimus edellyttää, että päästövähennyssitoumukset pitää päivittää vuoteen 2020 mennessä, kertaa Honkatukia.

Suomellakin on mahdollisuuksia vaikuttaa Puolan kokouksessa. Olemme ensimmäisiä maita, jossa on tehty päätös luopua kivihiilestä. Suomi on myös EU:n puheenjohtajamaa ensi heinäkuusta alkaen eli juuri silloin, kun maiden pitäisi kiristää päästövähennyslupauksiaan.