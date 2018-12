Katowicen ilmastokous yrittää löytää yhteisen kielen päästövähennyksiin – "Onhan se vaikea savotta"

Katowicen kokous on ensimmäinen kokous Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n lokakuussa julkaistun raportin jälkeen. Raportti vaati ennätyksellisen nopeita toimia, jos lämpenemistä halutaan rajoittaa.

Suojeluasiantuntija Otto Bruun Suomen luonnonsuojeluliitosta on samaa mieltä.

– Onhan se vaikea savotta., Päästövähennyksiä tarvitaan ja tarvitaan jopa negatiivisia päästöjä. Tiedämme, että hiilidioksidipitoisuus jatkaa kasvuaan ja ilmakehä jatkaa lämpenemistään. Tässä on myös uskottavuudesta kysymys, sanoo Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski.

"Luonto on julma"

Kokouksen tavoitteena on löytää koko maailman kattavat yhtenäiset säännöt ilmastotietojen mittaamiseen ja tavoitteisiin pääsemisen seuraamiseksi.

– On tärkeää, että osaamme mitata oikealla tavalla, että näemme, mistä se hiilidioksidi tulee ja minne se menee, Damski sanoo.

Yhtenäisten mittaustapojen kehittäminen on tärkeää, sillä tällä hetkellä päästöjen ja hiilinielujen määritelmät poikkeavat eri puolilla maailmaa.

– Ei ole mitenkään yksiselitteistä, miten vaikka hiilineutraalisuutta tai nettonollapäästöjä käsitellään. On kehitettävä sitä, kuinka päästöjä tai hiilinieluja todennetaan. Siihen tarvitaan yhteistä säännöt, jotka ovat samalla tavalla toteutettavissa kaikkialla maailmassa. Luonto on julma, se ei tiedä, mistä hiilidioksidi sinne tulee, tuleeko se Suomesta vai jostakin muusta maasta. Tuleeko se energiasektorilta vai hiilinielujen pienenemisestä. Ilmakehästä on saatava ylimääräinen hiilidioksidi pois.