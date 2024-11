Suomalaistoimijat ilmastokokouksesta: "Mikä tänään jätetään tekemättä, on huomenna edessä"

– Tuntuu absurdilta, että jokaisessa ilmastokokouksessa neuvotellaan siitä, voidaanko ilmastonmuutoksen hillinnästä ja fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamisesta ylipäätään keskustella. Siirtyminen vähäpäästöiseen energiajärjestelmään on välttämätöntä ilmastokriisin ratkaisemiseksi, sanoo WWF:n Suomen ilmasto-ohjelman johtaja Bernt Nordman .

– On selvää, että maailman köyhimpien ihmisten kamppailussa ilmastokriisiä vastaan on rajallisesti mahdollisuuksia kaupallisiin ratkaisuihin. He tarvitsevat tukeamme ja reiluja kaupan pelisääntöjä. Tehty päätös ei riitä turvaamaan heidän oikeuttaan kehitykseen, sanoo Suomen Lähetysseuran johtava asiantuntija Niko Humalisto.