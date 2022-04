Järisyttävä miljoonasumma – näin paljon Tiger Woodsin legendaarisesta mailasetistä maksettiin

– Minulla on ollut mahdollisuus nähdä ne 12 vuoden ajan ,ja tämä on vähän kuin kyse olisi Rembrandtista, kun joku vie sen linnaansa, eikä sitä ikinä enää nähdä. Tunnen oloni siunatuksi, että sain nähdä niitä, mutta nyt on aika jonkun muun tehdä jotain isompaa ja parempaa niiden kanssa, Tiger Woodsin superfaniksi itsensä tituleeraava Brock jatkoi viitaten kuuluisaan hollantilaiseen taidemaalarimestariin.