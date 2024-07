Jari-Matti Latvalan päätös puhuttaa – näin hän vastaa: "Tässä on taustalla muutama asia"

Viime kaudella tallipomon alla oli täysiverinen GR Yaris Rally1 -kilpuri, kun taas tällä kertaa tuurilainen ajaa Keski-Suomessa Toyotan Rally2-autolla. Latvala on aina kisatessaan yksi rallin kiinnostavimmista nimistä, oli kyseessä sitten MM-ralli tai paikallinen kyläralli Pohjanmaalla.

Keskusteluissa on kuitenkin noussut esiin myös kysymyksiä, miksi tallipäällikön pitää itse kisata Jyväskylässä. Latvalan ajohimot tiedetään, mutta kenties Toyota olisi voinut tarjota Rally2-näyttöpaikkaa jollekin nuorelle kyvylle.

– On tietysti hyvä kysymys, miksei joku nuori kuski aja tällä autolla. Tässä on taustalla muutama asia. Saan hyvää dataa autosta, kun ajan itse, verrattuna siihen, että olen ajanut vuosi sitten viimeksi kehitysversiolla. Meillä on paljon asiakkaita ja tulee paljon kysymyksiä, miltä se auto tuntuu ja millainen se on ajaa, Latvala taustoittaa MTV Urheilulle.

– Nyt pystyn konkreettisesti kertomaan, mitä tuolla autolla ajaminen on ja millainen sen käyttäytyminen on, varsinkin kun nyt on päivitetty tilanne. Se on yksi asia.

Latvalan tehtävänä on myös haastaa luokan kärkinimiä, muttei "veren maku" suussa. Rallin MM-sarjan kautta aikain kokeneimman kuljettajan käsissä Toyota saa varmasti realistista palautetta, mikä on sekä miehen että varsinkin auton suorituskyky verrattuna kilpailijatiimeihin. Toyotan Rally2-auto lanseerattiin tämän vuoden alussa markkinoille.

– Toinen asia on, että me tiedämme, mikä tasoni oli viime vuonna Rally1-autolla. Nyt lähdetään Rally2-luokkaan ja pystyy tavallaan katsomaan vähän, mikä se taso on. Tiedän, että taso on kova, mutta nyt voi suhteessa verrata viime vuoteen. Se on hyvä verrata vähän tämän päivän nuorien vauhtitasoa, Latvala kertoo.

Ihmeitä pitää tapahtua, ettei Latvala ole lähtöviivalla Suomen MM-rallissa myös vuonna 2025. Ensi vuonna suomalaiselle tulisi nimittäin messevä merkkipaalu täyteen. Latvala tunnetaan lajipiireissä intohimoisena tilastonikkarina, joten tilaisuus lienee liian herkullinen jättää väliin.