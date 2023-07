Jari-Matti Latvala sai tiukan vaatimuksen MM-ralliin – "Se oli minun ehtoni, että siihen kyytiin lähden"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

41-vuotias Hänninen kilpaili kaudella 2017 Toyotan tehdastallissa, mutta sen jälkeen tilille on kertynyt vain testimielessä ajetut Sardinian MM-ralli vuodelta 2019 sekä Tunturiralli kaudelta 2021.

Hänninen on viime vuodet työskennellyt Toyotalle tehdaskuskina, ajanut MM-asvalttiralleissa etuautoa sekä valmentanut japanilaisia nuoria kuskilupauksia. Kisaviettiä hän on päässyt toteuttamaan Jari-Matti Latvalan kartturina pienissä kansallisissa ralleissa.

Tällä kertaa Latvala ja Hänninen eivät kuitenkaan aja historic-luokan Toyota Celicalla, vaan nyt alla on uuden sukupolven GR Yaris Rally1 -hybridiauto .

– Niin mie menin taas lupautumaan kyytiin. Onhan tämä vähän eri juttu kuin pikkurallit, mutta toivotaan, että tunnelma on autossa samanlainen. Sen enempää en ole vielä ehtinyt asiaa miettiä, Ranskasta testaamasta tavoitettu Hänninen kommentoi MTV Urheilulle.

– Jari-Matti on kyllä luvannut ottaa rennosti. Se oli minun ehtoni, että siihen kyytiin lähden. Jos se niin menee, niin varmasti on hauska reissu luvassa.

/All Over Press

/All Over Press

Hänninen uskoo, että kyseessä on suurella todennäköisyydellä kaksikon jäähyväiskisa MM-ralleissa. Toisaalta Latvala on vasta 38-vuotias ja Hänninenkin 41 vuotta, joten aikaa toisellekin "comebackille" olisi.

– Kyllä tässä on hyvin todennäköisesti kyseessä molemmille tuolla autolla ja tasolla viimeinen esiintyminen. Silloin kannattaa ottaa ihan nautinnon kannalta. Toivotaan, että homma menee niin kuin historic-kisoissa, että nauretaan ja nautitaan.

– Kaikki jotka yhtään lajista ymmärtävät, että mahdollisuudet ovat aika pienet, kun edellisestä tuon tason kisasta on liki neljä vuotta aikaa. Autot menevät entistä kovempaa, ja kun kokemusta on vähän, ei homma ole hirveän yksinkertaista, Hänninen tähdentää.

– Epäilen, että meillä on hyvä ikkuna operoida siinä Rally1- ja Rally2-autojen välissä. Siinä on joku sekunti puolitoista per kilometri eroa.