WRC-kuski perusti oman rallitiimin – Kalle Rovanperän lyöneelle kuljettajalle hieno näytönpaikka

Japanista kotoisin oleva Katsuta on asunut jo useamman vuoden Jyväskylässä, missä hän on "kouluttautunut" MM-sarjan rallikuljettajaksi. Katsuta haluaa siirtää tietotaitoaan eteenpäin Japanissa ja tämän myötä hän on perustanut TK Motorsport -tallin.