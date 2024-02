Kommentti: Asiantuntijoiden kritisoima Jari-Matti Latvala on oikeassa ja väärässä samaan aikaan

Viisi viimeisintä kuljettajien maailmanmestaruutta rallin MM-sarjassa nimiinsä vienyt Toyota on tällä kaudella lähtökohtaisesti haastaja. Hyundailla on heittää MM-taisteluun Thierry Neuvillen ja Ott Tänakin muodossa kaksi kivikovaa mestariehdokasta, Toyotan ainoa mahdollisuus lepää Elfyn Evansin harteilla.

Hyundai on tehnyt selväksi tavoittelevansa tällä kaudella erityisesti kuljettajien MM-titteliä, joka vuodesta 2014 mukana olleelta tallilta vielä puuttuu. Tallin päättäväisyyttä alleviivaa se, että kolmannessa autossa vuorottelevien Andreas Mikkelsenin , Esapekka Lapin ja Dani Sordon ensisijaisena tehtävänä on tukea Neuvillen ja Tänakin henkilökohtaisia pyrkimyksiä.

Latvalan ja Toyotan linja on sikäli oikea, että tilanteet, joissa tallimääräys on ylipäätään mahdollista antaa, ovat hyvin harvinaisia. Ja kuten vaikkapa viimevuotisen Ruotsin MM-rallin päätöspäivänä Hyundain kohdalla nähtiin , toivottuun lopputulokseen pääseminen saattaa olla selkeältäkin näyttävissä tilanteissa helpommin sanottu kuin tehty.

Jokainen tilanne on omanlaisensa, ja erilaisia mahdollisuuksia löytyy valtavasti. Suurin ongelma tallimääräyksiä koskien on se, ettei kukaan osaa nähdä tulevaisuuteen, ja erilaisten skenaarioiden loputon pyörittely saattaa johtaa siihen, että nykyhetkessäkin jää jotain huomaamatta.

– Meillä on esimerkkejä siitä, että tallimääräyksillä on voitettu ja hävitty mestaruuksia. Siinä ei ole kyse voittamisesta reilusti tai epäreilusti. Siinä on kyse tavoitteiden saavuttamisesta. Ja tavoite on voittaa, tallimääräyksistä parhaimmillaan taidetta vuosina 2019–2021 tehnyt ex-Hyundai-pomo Andrea Adamo tiivisti Dirtfishille.