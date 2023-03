Esapekka Lapilta kovaa puhetta Toyotan touhuista – Meksikossa merkittävä jokerikortti: "Suurin hyöty mitä koskaan"

– Sanotaanko näin, että ymmärsin testeissä, miksi emme viime vuonna Kreikassa ja Sardiniassa pärjänneet. Toyota on kuitenkin varmasti tehnyt kotiläksynsä. Se oli tiimin heikko lenkki viime vuonna, mutta he tietävät tasan, mistä se johtuu, Lappi sanoi Meksikon MM-rallin aattona MTV Urheilulle.

– Veikkaan, että hybridistä on täällä suurin hyöty, mitä on koskaan ollut. Ilmanala ei vaikuta sähkömoottoriin. Tärkeintä on, että hybridi pysyy elossa, eikä ylikuumene. Totta kai sekin on fakta, että paljon kiivetään ylämäkeen, niin silloin lisäteho jeesaa, Lappi summasi.