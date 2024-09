Jari-Matti Latvalalta valtava tunnustus – vastasi kiperään kysymykseen ulosajaneesta Sébastien Ogierista

Rytäkkä vei Ogierilta ja Toyotalta sunnuntaipisteet. Lauantain jälkeen jaetut 13 ehdollista MM-pistettä näyttäisivät olevan turvassa, sillä Ogier linkkasi pätkän maaliin ja on selviytymässä myös huoltoparkkiin.

– Kyllähän nyt alkaa mestaruudet olla melkein jo mennyt. Pitäisi aivan ihmeitä tapahtua, että nykypistesäännöillä… on sitä vaikea ajaa enää kiinni. Yritetään ajaa voitosta kolmessa viimeisessä kisassa, tallipomo Latvala kommentoi MTV Urheilulle tuoreeltaan kisan jälkeen.

Ogier on nyt 38 pisteen päässä MM-kärki Thierry Neuvillestä . Hyundain etu Toyotaan on 35 pistettä.

– Fakta on se, että yrittää piti. Olimme ahdingossa, ja jos haluamme kuljettajien mestaruudesta ja merkkimestaruudesta ajaa, niin me tarvitsimme Powerilta voiton ja sunnuntain pisteet. Se tilanne on silloin vähän kuin kaikki tai ei mitään. Varma tulos ei olisi auttanut meitä mihinkään.