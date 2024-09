EK13: Isot pisteet jaossa, Toyotat pakotettuja hyökkäämään – MTV seuraa

KOKONAISTILANNE 12/15 EK:N JÄLKEEN:

SUNNUNTAIN OHJELMA:

SEURANTA:

EK13 Inohori – 17,47 km

– Nyt sää näyttää vallan mainiolta, mutta hyvänen aika, kun tultiin eilen pois Malakasan alueelta. Yhtäkkiä alkoi taivas salamoida, ja mitä lähemmäs tulimme Lamian aluetta, se oli jatkuvaa salamointia. Aivan koko ajan räiskyi. En ole koskaan nähnyt sellaista salamointia. Tuli vettä ja tuulta ja kaikkea. Aivan järjetöntä meininkiä. Sitten alkoi tulla videoita Lamian huoltoalueelta. Se oli aivan karmean näköistä. Siellä on meinannut teltat lähteä, ja Fordilla hyvä kun pysyi teltat paikallaan. Onneksi se on nyt vähän helpottanut tälle päivälle, Tuominen kertoo.

Mutta vielä on paljon kilometrejä ajamatta ja kaikkea voi tapahtua. Se on kuitenkin varmaa, että niin Ogier kuin Evans, miksei myös Tänak, tulevat hyökkäämään tänään isosti. Heidän on pakko saada pisteitä pois Neuvillelta, jonka strategia onkin jännä nähdä; belgialaisen voisi olla viisasta pelata varman päälle, mutta osaako hän? Hän on tunnetusti yksi sarjan kovimmista taistelijoista.