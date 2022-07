Tallikaveri huomautti huippuvireisestä Kalle Rovanperästä – "Ei lyömätön"

– Se oli vaikuttava suoritus. En tosin puskenut aivan täysillä, eikä minulla ollut hybridiyksikkökään käytössä, joten on vaikeaa verrata suorituksiamme. Mutta silti se oli vaikuttavaa niinkin vaikeissa olosuhteissa, Evans kertoi MTV Urheilulle.

Rovanperä on voittanut tällä kaudella jo viisi osakilpailua ja karannut ylivoimaiseen pistejohtoon MM-sarjassa. Rovanperältä ei odotettu huipputulosta Kroatiasta, Portugalista tai Keniasta hankalien lähtökohtien vuoksi, mutta suomalaiskuski ylsi ihmetekoihin näissä jokaisessa rallissa.

– Kallea on vaikeaa lyödä. Hänen itseluottamuksensa on nyt korkealla ja hän ajaa erittäin hyvin, Evans kehui.

Tallipomo Jari-Matti Latvala on käyttänyt Rovanperästä nimitystä ”ihmelapsi”. Evans kuitenkin huomautti, että Rovanperäkin on voitettavissa, vaikkakin se on tällä hetkellä vaikeaa.