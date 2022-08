Kalle Rovanperä kuittasi huiman tilanteensa kylmänviileästi – ”Ei se ollut edes lähellä”

MM-sarjaa murskaavalla erolla johtava Toyota-tähti saapui iltahuoltoon Jyväskylään neljännellä sijalla. Eroa kärkikuljettaja Ott Tänakiin on kertynyt 21 sekuntia, mutta kolmantena ajava tallitoveri Elfyn Evans on vain 1,7 sekunnin päässä.

Rovanperä on tiukasti mukana ainakin palkintosijakamppailussa, kun kisasta on ajamatta kaksi päivää. Sarjan kärkinimi epäili, että Tänakin saavuttaminen voi kuitenkin olla tekemätön paikka, sillä nopeilla sorateillä on vaikeaa tehdä isoja eroja.