Heikki Kovalainen povaa itselleen ongelmia Suomen rallipoluilla – mutta miksi kartturiksi hyppää Janni Hussi? Näin entinen F1-kuski vastaa

Kovalainen on ajanut rallia myös Japanin sisäisessä sarjassa voittaen sen mestaruuden tänä vuonna. Siellä kisattiin asvaltilla. Nyt pinnoituksen lisäksi muuttuu ajoväylien luonne.

Kovalaisella on selkeä visio tulevaisuudestaan rallissa. Hän haluaisi ajaa SM-sarjassa kolmen vuoden pätkän, joka huipentuisi Suomen mestaruuteen.

Jos Kovalainen on noviisi Suomen ralliteiden suhteen, hänen kartturinsa Janni Hussi on aloittelija koko lajin parissa. Hussi on lukenut nuotteja kahdessa kilpailussa suomalaiselle kuskilupaukselle Sami Pajarille.