Jatkuuko Kalle Rovanperän ylivoima Jyväskylässä? Jari-Matti Latvala huomauttaa oleellista erosta Viron MM-ralliin

– Todella ilmiömäinen suoritus. Tämä on kuitenkin vähän niin kuin Kallen kotikisa ja ralli, josta hän eniten tykkää. Hän on oppinut ajamaan näissä olosuhteissa nuorena poikana. Vähän sama juttu kuin minä opin nuorena ajamaan lumella. Se oli silloin minulle kaikista neutraalein olosuhde, Latvala summasi MTV Urheilulle.

– Jyväskylä on vaikeampi kisa voittaa Kallelle kuin tämä ralli. Jyväskylä on pinnaltaan ja profiililtaan niin erilainen. Sitten on toki myös kotikisan paine, vaikka ei Kalle näistä hommista yleensä mitään painetta ota. Hänellä on siinä mielessä helppo lähteä siellä ajamaan. Ehkä siellä ensimmäisenä autona on kuitenkin vaikeampi olla kuin täällä, Latvala sanoi.