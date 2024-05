Jari-Matti Latvalalla suuri suunnitelma – paljasti myös tulevat rallinsa

Vaikka WRC-tallin kipparointi vie rutkasti aikaa, on Latvala aina pitänyt huolta, että myös ajamiselle jää aikaa. Latvalan pajalla Tuurissa on rakentumassa uusi historic-luokituksen Toyota Celica, jolla mies mielii peräti historic-autojen EM-sarjaan ensi kaudella.

– Siellä on esimerkiksi Vltava-ralli, jossa en ole koskaan ollut mukana. Sama juttu on Costa Brava -rallin suhteen Espanjassa. Se on mielenkiintoinen ralli, ja joskus haluaisin sen ajaa. Samoin Espanjassa Asturias on tosi hyvä kisa, Latvala miettii.