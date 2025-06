Jatkuuko Jari-Matti Latvalan ura tallipomona? Näin suomalainen vastasi

Jari-Matti Latvala piipahti tallipäällikön tehtävissä Sardinian MM-rallissa kesäkuun alussa.

Nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen tuurasi Latvalaa keväällä, kun tuurilainen keskittyi ajamiseen historic-autojen EM-sarjassa. Latvalan aikataulut menevät MM-rallien kanssa niin pahasti päällekkäin myös kauden toisella puoliskolla, ettei miestä juuri WRC-varikolla nähdä.

– Kreikan rallin aikaan olen Ypres-rallissa ajamassa. Sitten taas Viron rallin aikaan olen luvannut olla Goodwoodissa (Goodwood Festival of Speed) neljä päivää. Sen takia en tule Eestiin. Jyväskylässä taas toivottavasti ajan itse, Latvala selvitti MTV Urheilulle.

– Syksyllä taas meidän Akropolis-rallimme on jonkun MM-rallin kanssa päällekkäin. En pääse paikalle ennen kuin Japanissa loppusyksystä.

Latvala on työskennellyt Toyotan WRC-tallissa vuoden 2021 alusta. Ensi vuoden osalta tilanne on vielä auki. Toyota on perinteisesti rustannut aina vuoden sopimuksen kerrallaan suomalaisen kanssa.

– Ensi vuodesta ei ole vielä puhuttu ihan rehellisesti sanottuna. Siinä nyt on ollut monenlaista spekulointia, mutta emme ole vielä asiasta jutelleet. Näin se tällä hetkellä vain on, Latvala kertoi.

– Juha on tykännyt olla tosi paljon ralleissa. Hän on nauttinut tästä hommasta. Mitkä meillä sitten ensi vuonna on systeemit? Se on vielä auki.

Latvala kisaa tänä vuonna täyden kauden historic-autojen EM-sarjassa. Nyt kun raha-asiat ovat kunnossa verosotkujen jälkeen, on palo ratin taakse entistä kovempi.

– Olen ehdottomasti tykännyt ajaa, mutta en tiedä ensi vuodesta. Onko minulla edes budjettia silloin? Nämä asiat eivät ole vielä tiedossa.