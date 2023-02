Jari-Matti Latvalalla kova luotto, mutta Ott Tänakin uhka mietityttää – "Minulla on sellainen kutina"

– Nyt keli on plussalla, mutta kisan ajaksi pitäisi pakastua. Se olisi todella hyvä juttu, sillä pakkaskeli auttaisi Kallea. Silloin ei ole möhjöä tien pinnassa ja pito paranee, Latvala sanoi MTV Urheilulle.

– Kallella on ehdottomasti mahdollisuus voittaa. Hän sai vielä Monte Carlosta hyvän lähdön kauteen, joten kaikki elementit ovat olemassa, että Kalle pystyy voittamaan. Hän myös tykkää lumiralleista ja tällaisista nopeista kisoista.

– Kalle on tällä hetkellä vahvassa kunnossa. Minulla on sellainen kutina, että Tänak antaa hänelle kovimman vastuksen. Ford on vahva talvikelissä ja täällä saa vähän anteeksi, jos teknistä suorituskykyä puuttuu, Latvala kertoi.