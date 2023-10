Esapekka Lappi laukoi kovaa kritiikkiä MM-rallipäättäjille – yksi kisa erityisesti tulilinjalla: "Tuntuu vain, että raha määrää"

Kausi 2024 alkaa tämän vuoden tavoin tammikuussa Monte Carlosta ja päättyy marraskuussa Japaniin. Kisoja on yhteensä 13, ja niistä valtaosa (10) ajetaan tuttuun tapaan Euroopassa.

– On se aika mielenkiintoista, että Puola on takaisin. Ei mulla muuten ole mitään sitä vastaan, mutta aika karmeita virheitähän siellä sattui järjestäjien suunnalta silloin aikanaan, minkä takia se pois kalenterista lähtikin.

Ensimmäisen kerran vuonna 1921 ajettu kilpailu on yksi koko maailman perinteikkäimmistä ja pitkäikäisimmistä. Osana MM-sarjaa se ajettiin jo ensimmäisellä MM-rallikaudella 1973. Nykyisin Puolan rallin keskuspaikkana toimivan Mikolajkin kaupungin ympäristössä kisa on ajettu MM-rallina vuosina 2009 ja 2014–2017.

Koronavuodet kaiken huippu

Lapin näpäytys "EM-sarjasta" on sikäli paikallaan, että kun ensi kausi otetaan huomioon, 2020-luvun MM-ralleista peräti 79 prosenttia on ajettu Euroopassa. Lukema on korkeampi kuin yhdelläkään vuosikymmenellä sarjan 1970-luvulla alkaneessa historiassa.