Jari-Matti Latvala paljastaa: Kalle Rovanperään verrattu suomalaislupaus Toyotan tutkan alla – "Kaikki haluavat nähdä, mihin hän pystyy"

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala paljastaa Toyotan tarkkailevan tällä hetkellä 18-vuotiaan Tuukka Kauppisen esityksiä tarkalla silmällä.

18-vuotias Tuukka Kauppinen on noussut tällä kaudella vahvemmin suomalaisen rallikansa tietoisuuteen. Nuorukainen teki tammikuussa ajetussa Tunturirallissa historiaa, kun hänestä tuli kisan historian nuorin voittaja.

Kauppisen saavutusta korostaa se, että hän löi Tunturirallissa Rally1-autolla ajaneen, mutta lyhyimmillä nastoilla Hankookin uusia talvirenkaita testanneen Kalle Rovanperän ja rallin SM-sarjaan palanneen Esapekka Lapin.

Kauppinen osallistui helmikuussa myös Ruotsin MM-ralliin Toyotan Rally2-kalustolla.

Nuori suomalaislahjakkuus on noussut lupaavilla otteillaan nopeasti myös WRC-tallien tutkan alle. Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala myöntää, että talli seuraa tarkasti Kauppisen kehitystä.

– Näimme Kauppisen ensimmäistä kertaa kesällä 2024 Suomen MM-rallissa Rally2-autolla. Silloin hänellä oli vielä paljon opittavaa, mutta shakedownilla hän oli todella nopea. Hänen potentiaalinsa on nähtävissä, Latvala kertoo Dirtfishille.

– Se, mitä hän on tehnyt puolessa vuodessa, on hämmästyttävää. Hän pystyi käsittelemään paineita todella hyvin, kun hän taisteli Esapekka Lappia vastaan Tunturirallissa. Me Toyotalla seuraamme häntä ja hänen kehitystään – hänhän ajaa Toyotan Rally2-autolla.

Latvala povaa Kauppiselle lupaavaa tulevaisuutta.

– Jos hän jatkaa samalla polulla, hän voi päästä huipulle todella nopeastikin, mutta hän tarvitsee vielä lisää kokemusta. Me seuraamme hänen otteitaan, mutta emme ole vielä palkkaamassa ketään. Luulen, että tällä hetkellä kaikki haluavat nähdä, mihin hän oikein pystyy, Latvala sanoo.

– Hän muistuttaa minusta paljon Kallea. Hänkin on ajanut jo pitkään erilaisilla autoilla. Ja hän on luonteeltaan todella rauhallinen ja omaa hyvän paineensietokyvyn, joten hänellä on joitain todella samanlaisia piirteitä Kallen kanssa, Latvala jatkaa.