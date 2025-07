Raju käänne: MM-rallin sensaatio saa nyt rapaa – "Täysin alamaissa"

MTV Urheilun ralliasiantuntijat ennakoivat tällä viikolla ajettavaa Viron MM-osakilpailua kolmen väitteen kautta. Niistä viimeinen liittyy M-Sportin latvialaislupauksen Martins Sesksin mahdollisuuksiin.

Sesks, 25, sai kauden alla kuusi osakilpailua kattavan sopimuksen M-Sportilta. Näistä on takana jo neljä, edessä vielä Viron ja Suomen nopeat sorarallit.

Latvialaisen Ford Pumalla ajamat tulokset ovat jättäneet toivomisen varaa. Viime kaudella räväkällä ajotyylillään ja erittäin lupaavilla tuloksilla yllättänyt Sesks on tehnyt paljon virheitä. On vaikuttanut siltä, että hän on ollut Kalle Rovanperän tavoin ongelmissa Hankookin renkaiden ja hieman muuttuneen Rally1-auton kanssa.

0:43 Näin räjähti Martins Sesksin Ford-auton rengas Kreikan MM-rallissa.

MTV Urheilun asiantuntijat ennakoivat kauden alla, että M-Sport yltää sesongin aikana palkintokorokkeelle, ja sen takaa juuri Sesks. Kilpailuksi arveltiin nopeaa sorakisaa, kuten Viron MM-rallia.

MTV Urheilu esittikin asiantuntijoille napakan väitteen: Sesks taistelee Virossa palkintosijasta.

Janne Ferm: Ei

– Vaikka hän pääsee nyt sellaiseen ralliin, josta hän oikeasti tykkää, niin hänellä on ollut niin rikkonaista, esimerkkeinä Sardinia ja Kreikka. Onko Ford löytänyt alkuvalmisteluissaan jonkun jyvän, miten tuollaista kovavauhtista sorarallia mennään? Vaikka hän oli viime kaudella hyvä tämän kaltaisissa kisoissa, nyt autot ovat menneet eteenpäin, hybridit ovat poistuneet. Sijoittuminen viiden joukkoonkin olisi lottovoitto.

Jari Ketomaa: Ei

– Vauhdillisesti Fordilla ei ole tällä hetkellä sellaista pakettia. He ovat nyt enemmän perässä Toyotaa ja Hyundaita verrattuna viime vuoteen, jolloin he käyttivät enemmän rahaa kehitykseen. Kyllä tämä vahvempi kisa Sesksille on kuin tämän kauden aiemmat sorarallit, ja hän tulee lyömään muut M-Sportin kuskit.

Riku Tahko: Ei

– Itseluottamus on täysin alamaissa. Lisäksi tämän vuoden kisoista on tullut budjetoimattomia lisäkuluja niin paljon, että Sesksin pitää ajaa nyt kieli keskellä suuta läpi ja harjoitella, jotta saisi yhden ehjän kisan. Sesks on yliyrittänyt, mutta hän on myös ajotyyliltään vielä räväkämpi kuin Rovanperä, joten Hankookin renkaat on vielä vaikeampi saada istumaan tähän. Hän ei siis ole pystynyt näyttämään viimevuotista vauhtiaan edes ehjillä erikoiskokeilla.