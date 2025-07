Kalle Rovanperä: "Ei ole samaa fiilistä kuin silloin"

Toyotan Kalle Rovanperä ei ole päässyt sinuiksi MM-sarjaan täksi vuodeksi tulleiden Hankookin renkaiden kanssa. Mutta voisiko tällä viikolla Virossa napsahtaa?

Kalle Rovanperän kausi on ollut tuloksellisesti vaisu suomalaisen suvereenisti voittamaa Kanarian osakilpailua lukuun ottamatta. MM-sarjassa kaksinkertainen maailmanmestari on neljäntenä, ja eroa kärkipaikalla olevaan Toyota-tallikaveri Elfyn Evansiin on 33 pistettä.

Rovanperä allekirjoittaa, että uudet Hankookin renkaat ovat olleet hänelle Akilleen kantapää.

– Niin ne ovat olleet kyllä. Tämä (Viro) on varmasti sellainen kisa, jossa pystyy ehkä itse kompensoimaan sitä eniten. Ei ole niin paljon haittaa siitä. Sheikissäkin (torstain testierikoiskokeella) jo sen tunsi, ettei ole samaa fiilistä kuin silloin pari vuotta sitten edellisillä renkailla, suomalainen virkkoo.

– Tuossa kun vähän dataa vertasi ja on-board-videoja katsoi, näki, ettei se toimi samalla lailla. Siinä on eroa, mutta ei sille mitään mahda. Nyt mennään noilla ja katsotaan, kuinka kovaa noilla päästään.

MTV Urheilun toimittaja Tomi Tuominen uteli mieheltä, vaikuttaako motivaatioon, kun homma ei ole ihan hanskassa. Hän jatkoi: Jos sanotaan, että liekin pitää roihuta tulikuumana, roihuaako se vielä?

– No joo kyllä, tietenkin vähän eri lailla. Ei pysty ihan samalla lailla nauttimaan kaikista asioista. Sinun pitää hakea enemmän kaikkia muita, kokeilla uusia juttuja, joista löytyisi sitä vauhtia ja omaa ja auton performanssia. Se on sillä lailla vähän erilaista.

"Voi ratkaista aika paljonkin"

Viron rallissa tien pinta on huomattavasti pehmeämpi kuin Suomen osakilpailussa, ja se on tuntunut sopivan Rovanperälle. Viroa suosikkikilpailunaan pitävä mies on vienyt MM-sirkukseen vuoden tauon jälkeen palaavan "etelänaapurin" rallin kolmena edellisenä kertana, kun se on kaasuteltu osana MM-sarjaa.

– Kyllä se on ainakin ennen näyttänyt sopivan ihan hyvin. Siihen tiehen voi nojata, voi käyttää ekalla lenkilläkin vähän hyväksi pieniä uria, mitä siihen tulee. Niitä kun osaa käyttää hyvin, siellä pääsee aika kovaa.

Kuinka paljon tämä viikonloppu ratkaisee sitä, oletko mestaruuskamppailussa mukana vai et?

– Kyllähän se voi ratkaista aika paljonkin. Sen näkee sitten, mihin suuntaan se ratkeaa, mutta kun aletaan puolessa välissä olemaan, kyllä sillä varmasti nyt alkaa vaikutusta jo olla.

