Ott Tänak antoi ison tunnustuksen toiseen leiriin

Hyundain WRC-talli toi päivityksiä Rally1-autoonsa helmikuun puolivälissä ajetussa Ruotsin MM-rallissa.

Tiimin virolaistähti Ott Tänak koki, että päivitykset toimivat hyvin, vaikka tekninen vika hidasti hieman virolaisen vauhtia lauantain pätkillä. Tänak kuitenkin sanoo, että suunta on oikea ja auto tuntuu nyt paremmalta ajettavalta.

Silti Hyundai päätti, että parin viikon päästä ajettavassa Kenian MM-rallissa alla on jälleen vanha versio i20 N Rally1 -autosta. Tänakin mukaan päätökselle on selkeä syy.

– Palaamme vanhaan autoon. Tiedämme, että siinä on luotettavuus kunnossa. Kyseessä on kuitenkin ralli, jossa luotettavuus on avainasemassa, Tänak linjaa.

Oli ajofiilis mikä tahansa, fakta on, että Toyota on pyyhkinyt Hyundai-kuskeilla lattiaa kauden kahdessa ensimmäisessä osakilpailussa. Monte Carlossa ja Ruotsissa Toyotan WRC-talli saalisti maksimipotin ottamalla kaksoisvoiton kaikista mahdollisista pistekategorioista: yleiskilpailusta, supersunnuntailta ja Power Stage -erikoiskokeelta.

Hyundai on ajautunut jo kahden kisan jälkeen 48 pisteen takaa-ajoasemaan.

– Toyota on ollut tosi vahva. He ovat ottaneet jo kahdesti maksimipisteet. He ovat kiistatta tehneet hienoa työtä, Tänak jakaa tunnustusta kilpailijatiimille.

– Meidän pitää ehdottomasti onnistua paremmin seuraavassa rallissa, Hyundai-tähti paaluttaa.