Tässä se on: Juha Kankkunen sai kunnian ulkoiluttaa Toyotan uutta ralliautoa

Nykyistä Rally2-, entistä R5-markkinaa ovat viimeisten 10 vuoden aikana hallinneet M-Sport ja Skoda, joista jälkimmäinen on ollut jo pitkään selkeä ykkönen.

– Autoa on pitkään suunniteltu ja mietitty. Silti varsinaista kehitystyötä on tehty vasta hyvin vähän aikaa. Kehitystyö on ihan alussa, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala sanoi Japanin MM-rallin alla MTV Urheilulle.