Jari-Matti Latvala ja Toyota esittelivät tuoreen suurhankkeensa – "Tällä on hirveä merkitys"

- Me olemme Laukaan Majajärven läheisyyteen suunnittelemassa uutta teknologiakeskushanketta, jossa meidän on tarkoitus jatkossa pyörittää meidän toimintaamme ja lisätä uusia projekteja. Sitä kautta tulee lisää työpaikkoja ja saadaan tälle alueelle positiivista pöhinää, rallitallin hankepäällikkö Jan Kinnunen sanoo MTV Urheilulle.

Mistään pienestä rakennushankkeesta ei ole kyse. Jo tätä nykyä Jyväskylän Jyskässä sijaitsevassa rallitallin päämajassa on yli 11 000 neliötä ja tiimillä on kova tarve lisätilalle muun muassa Rally2-autojen rakentamisen vuoksi. Tulevaisuudessa tiimi voi ottaa rakennusvastuulleen myös Toyotan Rally3-autot, joten lisätilaa tarvitaan.

Toyotan WRC-tallin päällikön Jari-Matti Latvalan mukaan torstain asukastilaisuus oli menestys. Toyota on luvannut alueesta hiilineutraalin ja tarkoituksena on panostaa olemassa olevien ulkoilureittien ylläpitoon ja jopa parantamiseen.

- Oikein positiivinen fiilis jäi. Saimme ihmisiltä erittäin positiivisen vastaanoton. He olivat innolla mukana ja he näkivät mahdollisuuksia, mitä voisimme yhteistyössä rakentaa. He myös tarjosivat jo omia apujaan. Toki sieltä nousi myös yksi huolestunut kommentti alueesta, että miten liikkumismahdollisuudet, polut ja muut säilyvät, Latvala kommentoi.