Jari-Matti Latvalalta paljastus Toyotan jättimäisestä hankkeesta – "Paras mahdollinen skenaario"

Ympäristölupahakemuksesta ilmeni, ettei kyse ole mistään kovin pienestä projektista. Alueelle on tarkoitus rakentaa testialue, johon kuuluu 800 metriä pitkä asvalttisuora ja tämän päälle vielä 1,2 kilometriä pitkä sorapätkä.

Myöhemmin tänä vuonna uutisoitiin, että alue on saanut ympäristöluvan eli projekti on edennyt jo seuraavaan vaiheeseen.

– Ympäristöluvat on hyvä asia tietysti, mutta sitten pitää saada vielä rakennusluvat. Jos tämän vuoden loppupuolella päästäisiin teitä rakentamaan. Se olisi varmasti se ensimmäinen askel, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kertoi MTV Urheilulle.

– Se on hiekkakangasta, joten sinne on helppo rakentaa. Jos tienpohjan saisi syksyllä tehtyä, niin talvella sitä pystyisi jo käyttämään, kun se jäätyy. Siinä tapauksessa ensi vuoden puolella talvella sitä pystyisi jo käyttämään. Mutta se on paras mahdollinen skenaario, Latvala kertoi.