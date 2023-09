Jari-Matti Latvalalta iso hatunnosto Toyotalle jättisatsauksesta Suomeen – "Millään autotehtaalla ei ole ollut tällaista"

Toyotan on tarkoitus rakentaa teknologiakeskus Jyväskylän ja Laukaan rajalle lähelle Leppäveden kylää. Toyota valottaa enemmän suunnitelmiaan lokakuun alussa, kun se järjestää paikallisille asukkaille ja sidosryhmille kutsutilaisuuden.

Tässä vaiheessa on tiedossa, että moderni teknologiakeskus työllistää yli 200 henkilöä tulevaisuudessa.

– Iso hatunnosto Toyotalle, koska ensinnäkin he ovat sitoutuneet tähän rallihommaan ja toisekseen he ovat valmiita sijoittamaan Keski-Suomeen ja lähtemään tällaiseen hankkeeseen Suomessa, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kiittelee MTV Urheilun haastattelussa.

– Suomessa on toki tehty autoja, mutta millään autotehtaalla ei ole ollut täällä tällaista kehityskeskusta. Toyotalla on ajatusta rallipuoleen, ja tulevaisuudessa keskuksesta voisi saada urheiluauto- ja siviiliautopuolelle dataa ja oppia, jota voitaisiin hyödyntää. Tässä on ideana rakentaa sellaiset tiet ja fasiliteetit, että niitä voi hyödyntää kaikkeen.